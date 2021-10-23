Новую тематическую детскую площадку открыли в Чехове

В Губернском микрорайоне Чехова открылась новая детская площадка по адресу: улица Уездная, 2. Ребята уже опробовали игровые зоны, карусели, тренажеры, горки и канатный лабиринт. На открытии нового островка детям помогли освоиться аниматоры, угостившие их сахарной ватой и попкорном.

Примечательно, как была продумана безопасность площадки. Она установлена на резиновом покрытии. Есть освещение, лавочки и урны.

«Это синергия абсолютно всех участников проекта. Жителей, которые дали наказ, правительства Московской области, действовавшего по губернаторской программе, и, конечно, главы городского округа», — уточнил депутат Государственной думы Александр Коган.

Жительница Чехова Анастасия призналась, что родители очень ждали эту площадку, и сейчас они очень рады. Это уже четвертый детский островок, построенный в Чехове за этот год.

За первую неделю Всероссийской переписи населения Московская область вошла в тройку лидеров по количеству собранной информации. Большинство жителей региона воспользовались порталом госусулуг и ответили на вопросы в онлайн-формате.