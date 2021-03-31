Новую сыроварню с 8 видами продукции откроют в Чехове весной

Фермер из Чехова откроет новую сыроварню благодаря гранту от правительства на сумму 35 миллионов рублей. Производство запустят в мае. Здесь будут изготавливать восемь видов продукции.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Он рассказал, что сыроварню в Чехове откроет фермер Андрей Блажко.

Грант он получил в 2019 году. Деньги направили на возведение модульной сыроварни и покупку оборудования Сергей Воскресенский.

В одном месте смогут производить несколько видов сыра, а это камамбер, бри, бюш, сан-марселин, паве, ле-пайе, брик амбер и каприз.

На площадке уже выполняют внутреннюю отделку помещения, устанавливают технику и монтируют вентиляцию.

«Первую варку на новой сыроварне планируют осуществить в мае, а полностью ее запустят в июне или июле», — подчеркнул Воскресенский.

Это уже вторая сыроварня под брендом De famille, построенная фермером. Первую открыли в 2014 году в Чехове.

Сыры Андрея Блажко отметили и двумя бронзовыми медалями на чемпионате мира World Cheese Awards — 2019, состоявшемся в Италии.