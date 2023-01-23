Подмосковье 23 января 2023, 11:59 Новую станцию скорой помощи в Солнечногорске поставили на кадастр

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Новое здание станции скорой помощи получило кадастровый номер в Солнечногорске. В нем смогут работать 15 бригад, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

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Станция скорой помощи ранее находилась на улице Безверхова, после чего переехала во временный пункт размещения. Теперь медики смогут полноценно работать в трехэтажном здании с новым оборудованием и мебелью, помещениями для бригад, диспетчерской службой, стерилизационными и хозяйственными помещениями и другими кабинетами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году. В Подмосковье реализуют 12 из 15 президентских проектов, среди них — «Развитие детского здравоохранения», «Современная школа», «Модернизация первичного звена здравоохранения» и другие.

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