Подмосковье 06 февраля 2023, 14:47 Новую станцию очистки воды в Солнечногорске запустят в 2023 году

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В деревне Толстяково в Солнечногорске в первом квартале этого года запустят новую станцию очистки воды мощностью 600 кубических метров в сутки. Сейчас на объекте на базе ВЗУ № 19 заканчиваются строительно-монтажные работы.

«Модернизированное ВЗУ обеспечит качественной питьевой водой, соответствующей требованиям Роспотребнадзора, более 400 жителей городского округа Солнечногорск», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Объект строят в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Она рассчитана на период с 2023 по 2028 годы.

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Инфраструктура Московской области должна соответствовать ожиданиям жителей и создавать для них достойный уровень комфорта, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он сделал особый акцент на важности работы глав городских округов.

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