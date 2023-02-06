Подмосковье 06 февраля 2023, 12:22 Губернатор Воробьев назвал главную задачу властей Подмосковья Губернатор Воробьев: инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей Телеканал «360»

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Инфраструктура Московской области должна соответствовать ожиданиям жителей и создавать для них достойный уровень комфорта. На это указал губернатор Андрей Воробьев, открывая еженедельное совещание с зампредами.

«Наша задача, как и прежде, — успевать в растущем регионе. Сегодня один из докладов — итоговые цифры переписи населения, где можно будет увидеть, как активно развивается наш регион и муниципалитеты», — добавил он.

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Андрей Воробьев отметил, что об этом развитии можно судить «по личным встречам, по количеству новостроек, дорог, переездов».

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«Инфраструктура, безусловно, должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая, но очень интересная задача», — подчеркнул губернатор.

По его словам, благодаря полной вовлеченности властей в жизнь региона «очень многое удается», причем своевременно.

Воробьев сделал особый акцент на важности работы глав городских округов. Глава региона указал на то, что они должны постоянно контактировать с жителями, поскольку «из кабинета или не видно ничего, или видно минимум».

«Тогда, когда мы общаемся, посещаем различные учреждения, общаемся с жителями по разным вопросам, они могут подсказать нам важные моменты, на которые мы обращаем внимание», — пояснил губернатор.