Новую спортивную площадку откроют в микрорайоне Белая Дача в Котельниках | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 19:15)

Новую спортивную площадку откроют в микрорайоне Белая Дача в Котельниках

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В микрорайоне Белая Дача в Котельниках в ближайшее время собираются открыть «умную» спортивную площадку. Для этих целей спортивной школе «Котельники» передали в бессрочное пользование участок площадью 0,45 гектара. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Отмечается, что площадка подойдет для любителей спортивного отдыха среди взрослых и детей. Новую площадку откроют в рамках федерального проекта «Бизнес — спринт» и государственной программы «Спорт Подмосковья».

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«Площадка будет включать в себя многофункциональную хоккейную коробку, зоны воркаута, спортивную зону с тренажерами и столом для игры в настольный теннис, а также беговые дорожки и трибуну на 100 человек. А „умная“ она потому, что будет оборудована интерактивной системой, которая позволит проводить тренировки самостоятельно, путем считывания мобильным телефоном QR-кодов со спортивного оборудования», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На спортивном сооружении также появятся опоры освещения на все зоны, а также точки подключения к интернету Wi-Fi. Кроме того, подобные площадки собираются открыть в городских округах Лыткарино и и Талдомском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и хоккея. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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