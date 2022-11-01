Новую школу в ЖК «Серебрица» в Красногорске откроют до конца года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:04 Новую школу в ЖК «Серебрица» в Красногорске откроют до конца года

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Строительная готовность новой школы в Опалихе составляет 90%. Здание полностью готово, специалисты завершают отделочные работы и благоустройство территории.

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На объекте доделывают систему электроснабжения, устанавливают камеры видеонаблюдения, налаживают охранно-пожарную сигнализацию и выполняют благоустройство. Все системы проходят проверку и тестирование. Ввод школы в эксплуатацию планируется до конца года. После этого застройщик «Сити-XXI век» передаст здание на баланс администрации городского округа Красногорск.

Новая школа с современным спортивным центром рассчитана на 825 мест. Здание строится по авторскому архитектурному проекту и является частью единого образовательного комплекса «Шесть ступеней в Серебрице», о котором весной этого года рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Помимо дошкольного, начального и среднего образования, там будет дополнительное. Так ребенок сможет полноценно пройти обучение к моменту выпуска из школы.