Подмосковье 01 февраля 2023, 10:43 Новую школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове откроют в сентябре

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Строительная готовность новой школы в жилом комплексе «Гусарская баллада» (Одинцово) составляет более 55%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«На строительной площадке трудятся более 220 человек, работает 11 единиц техники. Делают монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, а также отделку», — уточнил Локтев.

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Строители приступили и к фасадным работам. Школу должны открыть к 1 сентября, чего очень ждут жители ЖК «Гусарская баллада». Сейчас они вынуждены возить детей в другие образовательные учреждения.

Четырехэтажное здание площадью около 30 тысяч «квадратов» будет включать все необходимое для современного и комфортного процесса обучения. Здесь будет библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские. Предусмотрят и удобства для детей-инвалидов.

Во дворе будет стадион с футбольным полем, площадки для других видов спорта. На территории образовательного учреждения построен детский сад на 400 мест. Открыть его планируется уже в феврале.

Ранее стало известно, что уникальный лицей с IT-уклоном в Истре сдадут досрочно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в учебное заведение попадут самые одаренные дети региона и страны.