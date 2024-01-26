Подмосковье 26 января 2024, 14:11 Новую школу в поселке Немчиновка откроют в 2024 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Школку на 550 мест достроят в поселке Немчиновка в этом году. Готовность объекта уже превысила 75%.

Четырехэтажное здание школы разделено на несколько частей. Там есть блоки начальной и основной школ, общественных помещений, а также технический этаж. Проектом предусмотрены медицинская зона, библиотечно-информационный центр, спортзалы с раздевалками. На прилегающей территории обустроят физкультурно-спортивную, учебно-опытную, хозяйственную зону и место для отдыха.

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Сейчас в учреждение начинают завозить оборудование для пищеблока.

«На объекте работают 136 человек и две единицы техники. Подрядчик выдерживает действующий график. Мы помогаем поддерживать нужный темп, решая возникающие сопутствующие вопросы, связанные с переносом газовых сетей и электроснабжением», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он также обратил внимание представителей подрядчика на необходимость строгого соблюдения указанных в контракте сроков. Учебное заведение планируют сдать в мае.

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