Подмосковье 29 января 2024, 15:13 Новую школу в подмосковном поселке Заречье достроят в 2024 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Школу на 600 мест откроют в этом году в поселке Заречье в Одинцовском округе. Строительная готовность объекта достигла 70%.

Здание школы будет состоять из нескольких блоков высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь составит 10,5 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении разместят учебные кабинеты, лаборатории для изучения физики, биологии, химии и информатики, два спортзала с раздевалками и душевыми.

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«В настоящее время на строительной площадке задействованы 56 рабочих и три единицы техники. Продолжается устройство наружных инженерных сетей, внутренние сети готовы на 80%. Строители ведут черновую отделку. Уже закончено устройство теплосети и водопровода, при наступлении благоприятных погодных условий будут завершены фасадные работы», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он также добавил, что ввод школы в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2024 года.

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