28 декабря 2022, 12:38
Новую школу в микрорайоне Восточном в Истре поставили на кадастр
Здание школы на проспекте Генерала Белобородова в Истре готово к началу работы. Объект поставили на кадастровый учет.
Здание разделено на три секции для младших, средних и старших классов. Общая площадь объекта составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы современные классы, лаборатории, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком и медпункт.
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Школу возвели по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.
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