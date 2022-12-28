Подмосковье 28 декабря 2022, 12:38 Новую школу в микрорайоне Восточном в Истре поставили на кадастр

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Здание школы на проспекте Генерала Белобородова в Истре готово к началу работы. Объект поставили на кадастровый учет.

Здание разделено на три секции для младших, средних и старших классов. Общая площадь объекта составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы современные классы, лаборатории, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком и медпункт.

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Школу возвели по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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