Подмосковье 28 ноября 2022, 11:25 Новую школу в микрорайоне Ольгино в Балашихе поставили на кадастр

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Несколько дней назад новое школьное здание в микрорайоне Ольгино в Балашихе ввели в эксплуатацию. Теперь объект недвижимости получил свой кадастровый номер, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

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Здание площадью 17 тысяч квадратных метров является третьим корпусом средней школы № 5. Внутри оборудованы классы, лаборатории и кабинеты для практических занятий. Во дворе находится стадион и спортивные снаряды.

При постановке на кадастровый учет объекту присвоили адрес: Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Главная, дом 35.

Строительство школы велось по программе «Современная школа». Это одно из 25 учебных заведений, единовременной закладке которых дал старт губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в августе 2021 года.