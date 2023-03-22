Подмосковье 22 марта 2023, 14:01 Новую школу в деревне Голубое под Солнечногорском достроят к осени 2024 года

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Минстрой Подмосковья сообщил о ходе строительства новой школы на 1375 мест в деревне Голубое. Рабочие заканчивают делать фундамент и приступают к возведению коробки здания.

Сейчас на объекте началось устройство вертикальных модульных конструкций школы. Завершить все работы и сдать новую школу планируется к 1 сентября 2024 года.

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Площадь здания составит 22 тысячи «квадратов». В четырехэтажном здании разместятся просторные классы, учебные лаборатории, спортивные и актовые залы, а также другие необходимые помещения для учебы и досуга детей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов и восемь колледжей.

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