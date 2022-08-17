Новую школу в Балашихе откроют в октябре

Более 250 рабочих вышли на строительство школы в микрорайоне Ольгино (Балашиха). Готовность объекта превышает 82%.

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников. Открыть его планируется в октябре — об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся больше 250 рабочих. Они завершают внутреннюю отделку, монтируют витражи и лифты, завершают укладку инженерных систем. Одновременно продолжаются работы по планировке прилегающей территории под благоустройство.

Школа построена в максимально короткие сроки — за 13 месяцев. Площадь четырехэтажного здания составит почти 17 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, новое образовательное учреждение будет разделено на блоки для начальных и средних классов. Здесь появятся медицинские и технологические кабинеты, IT-классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и два спортивных зала, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещения. Во дворе будут стадион с беговыми дорожками, детские площадки и места для проведения мероприятий.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». К 1 сентября 2022 года в регионе откроется 15 новых школ и детских садов, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.