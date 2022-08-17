Новую школу построят в Мытищах в 2024 году

Стало известно, кто займется проектированием и строительством новой школы в поселке Нагорное городского округа Мытищи. Контракт заключен с ООО «Триумф».

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья рассказали, что новая школа будет рассчитана на 1100 мест. Проектирование и строительство объекта будет осуществляться в рамках единой закупки, что позволит сократить общий срок работ.

В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений.

В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории и создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками и местами для отдыха. Завершить строительство планируется в 2024 году. Новый объект образования будет построен за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье свыше 10 новых школ 1 сентября. В них пойдут более 10 тысяч детей.