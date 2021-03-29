Новую школу на 550 мест открыли в поселке Тучково

Современную школу, рассчитанную на 550 мест, открыли в поселке Тучково. Он находится в Рузском округе. Здесь уже состоялись первые уроки. Новый центр построили в рамках национального проекта «Образование».

Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, ребята уже посетили уроки в здании, оснащенном передовой техникой.

Школа будет работать в режиме полного дня — после основных занятий ребята могут посещать различные кружки. Это очень удобно Ирина Каклюгина.

В современной школе обустроили просторные учебные классы, лаборатория и мастерские. Здесь подготовили столовую на 200 мест, спортивный и актовый залы.

Созданная здесь школа наполовину сняла проблему со второй сменой в Тучкове. Полностью закрыть этот вопрос поможет еще один образовательный центр, который вскоре построят.

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что в Московской области изменили прядок подачи документов в первые классы.