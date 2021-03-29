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    29 марта 2021, 15:25

    Новую школу на 550 мест открыли в поселке Тучково

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Современную школу, рассчитанную на 550 мест, открыли в поселке Тучково. Он находится в Рузском округе. Здесь уже состоялись первые уроки. Новый центр построили в рамках национального проекта «Образование».

    Новую школу на 550 мест открыли в поселке Тучково | Изображение 1

    Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, ребята уже посетили уроки в здании, оснащенном передовой техникой.

    Школа будет работать в режиме полного дня — после основных занятий ребята могут посещать различные кружки. Это очень удобно

    Ирина Каклюгина.

    В современной школе обустроили просторные учебные классы, лаборатория и мастерские. Здесь подготовили столовую на 200 мест, спортивный и актовый залы.

    Созданная здесь школа наполовину сняла проблему со второй сменой в Тучкове. Полностью закрыть этот вопрос поможет еще один образовательный центр, который вскоре построят.

    Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что в Московской области изменили прядок подачи документов в первые классы.