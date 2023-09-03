03 сентября 2023, 13:20
Новую школу на 1100 мест открыли в Шатуре к началу учебного года
Ко Дню знаний в Шатуре в 5-м микрорайоне открыли новую школу на 1100 мест. Для учеников подготовили современные просторные кабинеты, телевизионную студию, класс робототехники и астрономическую площадку.
На торжественной линейке ученики 11-х классов по традиции вручили новоиспеченным школьникам самолетики с пожеланиями. От губернатора Подмосковья Андрея Воробьева самые юные ученики получили мороженое, а глава округа Алексей Артюхин передал наборы первоклассника.
Также двойной праздник отметили и ученики школы № 6 в Рошале, которую открыли после капитального ремонта спустя восемь месяцев. В последний раз образовательное учреждение обновляли 17 лет назад, сейчас рабочие решили главную проблему — утеплили фасад и уменьшили оконные проемы. Кроме того, в школе открыли кабинеты логопеда и психолога, а также центр детских инициатив и театральную студию.
Ранее Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
1 сентября
Город Рошаль
Шатура
Реклама
Реклама