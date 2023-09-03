Подмосковье 03 сентября 2023, 13:20 Новую школу на 1100 мест открыли в Шатуре к началу учебного года Телеканал «360»

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Ко Дню знаний в Шатуре в 5-м микрорайоне открыли новую школу на 1100 мест. Для учеников подготовили современные просторные кабинеты, телевизионную студию, класс робототехники и астрономическую площадку.

На торжественной линейке ученики 11-х классов по традиции вручили новоиспеченным школьникам самолетики с пожеланиями. От губернатора Подмосковья Андрея Воробьева самые юные ученики получили мороженое, а глава округа Алексей Артюхин передал наборы первоклассника.

Также двойной праздник отметили и ученики школы № 6 в Рошале, которую открыли после капитального ремонта спустя восемь месяцев. В последний раз образовательное учреждение обновляли 17 лет назад, сейчас рабочие решили главную проблему — утеплили фасад и уменьшили оконные проемы. Кроме того, в школе открыли кабинеты логопеда и психолога, а также центр детских инициатив и театральную студию.

Ранее Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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