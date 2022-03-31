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    31 марта 2022, 21:31

    Новую поликлинику построят в селе Ромашково Одинцовского округа в 2023 году

    Анастасия Максимовских

    Новую поликлинику начали строить в селе Ромашково. Рабочие уже снесли старый фундамент здания и убрали сети, сейчас на объекте устанавливают подпорные стенки. Ход работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    Новую поликлинику построят в селе Ромашково Одинцовского округа в 2023 году | Изображение 1

    Для жителей села Ромашково строительство поликлиники существенно облегчит жизнь. Сейчас, чтобы попасть на бесплатный прием к врачу, люди вынуждены тратить время и ездить в город или платить деньги частным клиникам.

    «Сегодня вместе с жителями заслушали доклад подрядной организации о плане работ. Здание будет включать три надземных этажа и один подземный. При возведении будут использоваться современные строительные материалы, монолитно-каркасная конструкция с заполнением пеноблоками. На фасаде установят вентилируемые керамогранитные плиты, а внутри — качественные медицинские панели. Также при въезде на строительную площадку установим стенд с информацией о будущей поликлинике, а на самом объекте — камеру, чтобы жители Ромашково могли в режиме онлайн наблюдать за ходом строительства», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    Новую поликлинику построят в селе Ромашково Одинцовского округа в 2023 году | Изображение 2

    Мощность новой поликлиники будет рассчитана на 350 посещений в смену. Помимо терапевтических, здесь разместят кабинеты узкопрофильных специалистов — хирурга, гинеколога, уролога и лора.

    Здесь создадут комфортные и современные условия для пациентов. На прием к врачам смогут записаться как взрослые, так и дети.

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