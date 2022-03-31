Новую поликлинику построят в селе Ромашково Одинцовского округа в 2023 году

Новую поликлинику начали строить в селе Ромашково. Рабочие уже снесли старый фундамент здания и убрали сети, сейчас на объекте устанавливают подпорные стенки. Ход работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Для жителей села Ромашково строительство поликлиники существенно облегчит жизнь. Сейчас, чтобы попасть на бесплатный прием к врачу, люди вынуждены тратить время и ездить в город или платить деньги частным клиникам.

«Сегодня вместе с жителями заслушали доклад подрядной организации о плане работ. Здание будет включать три надземных этажа и один подземный. При возведении будут использоваться современные строительные материалы, монолитно-каркасная конструкция с заполнением пеноблоками. На фасаде установят вентилируемые керамогранитные плиты, а внутри — качественные медицинские панели. Также при въезде на строительную площадку установим стенд с информацией о будущей поликлинике, а на самом объекте — камеру, чтобы жители Ромашково могли в режиме онлайн наблюдать за ходом строительства», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Мощность новой поликлиники будет рассчитана на 350 посещений в смену. Помимо терапевтических, здесь разместят кабинеты узкопрофильных специалистов — хирурга, гинеколога, уролога и лора.

Здесь создадут комфортные и современные условия для пациентов. На прием к врачам смогут записаться как взрослые, так и дети.

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