Подмосковье 16 февраля 2023, 11:59 Новую поликлинику построят в подмосковной деревне Сапроново к 2025 году

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Строительство новой поликлиники вблизи деревни Сапроново Ленинского округа планируется начать к лету. Облик медицинского учреждения согласовала Мособлархитектура — это будет семиэтажное здание в спокойных тонах с большой площадью остекления.

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Площадь здания составит около 10 тысяч «квадратов». Здесь разместятся детская и взрослая поликлиники, а также отделение травматологии.

«Медучреждение создаст около 360 новых рабочих мест и обеспечит пациентам комфортное пребывание. Объект начнут возводить по стандарту программы „Наша поликлиника“ уже в этом году», — отметил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание будет иметь форму вытянутого прямоугольника с выступами. Фасады отделают объемными панелями трех видов, клинкерной плиткой и алюминиевыми вставками. Цветовая гамма новой поликлиники будет включать оттенки серого и цвета слоновой кости. Объект гармонично впишется в окружающую застройку.

«Лаконичное цветовое решение компенсируется разнообразием форматов и фактур отделочных материалов. Клинкер контрастирует с гладкими и линеарными панелями. Вертикали лестничных клеток будут выделены витражами», — рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Поликлиника будет иметь много окон, что придаст зданию визуальную легкость. Территорию благоустроят и озеленят.

Планируется, что медицинское учреждение откроется в 2025 году.

На этой неделе губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.