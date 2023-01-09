Подмосковье 09 января 2023, 13:30 Новую поликлинику открыли в микрорайоне Подлипки в Коломне

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Новая поликлиника в Коломне начала прием пациентов. Она предназначена для обслуживания более 26 тысяч взрослых и детей микрорайона и соседних территорий.

Медучреждение в микрорайоне Подлипки сможет принимать до 600 пациентов в смену. Новое здание построено в соответствии с современными требованиями: в нем разделены потоки пациентов, установлена современная навигация и система кондиционирования воздуха, организованы комфортные зоны ожидания приема врача.

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«Прием пациентов ведут врачи первичного звена, а также узкопрофильные специалисты, в том числе, гематолог и нефролог. Установлено тяжелое медицинское оборудование — два рентгенаппарата и маммограф», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Отмечается, что на базе поликлиники также начал работу консультационно-диагностический центр, где жителям Коломны и других округов оказывается квалифицированная медицинская помощь. Строительство медучреждения велось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье полностью модернизировали и упростили запись к врачу.