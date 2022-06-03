Андрей Воробьев рассказал о модернизации медицины в Подмосковье после пандемии

Подмосковье поддерживает тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив (АСИ), чтобы находить новых партнеров и разрабатывать эффективные инструменты в оказании социальной помощи, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Одно из главных направлений этой работы — медицина.

«Три магистральные темы я хотел бы назвать. Первая — медицина. После ковида мы видим, какая нагрузка выпала на врачей, особенно на первичное звено. Поэтому первое, что мы модернизировали, это все, что касается IP-телефонии, записи к врачу», — сказал губернатор Подмосковья, выступая на форуме решения социальных задач.

В связи с этим, как пояснил глава региона, в области есть специальная программа поддержки медиков. В частности, если врач приезжает работать в Московскую область, ему предоставляются субсидии на аренду жилья.

«Если вы живете на отдаленной территории — в Луховицах, Серебряных Прудах — вы очень рады, потому что вам поставили МРТ. Но очень важно качественно прочитать МРТ или КТ»Ф, — отметил губернатор.

Обязательно требуется и второе мнение. В МОНИКИ были созданы еще четыре центра, поэтому врач при необходимости всегда может посоветоваться и узнать точку зрения другого специалиста.

«Медицина по части скорой помощи — мы все прекрасно знаем, особенно штамм омикрон. У нас вызовов скоро помощи шести тысяч до 14 тысяч на пике выросло. Мы видели, что теряли звонки. Человека это раздражает. Мы внедрили IP-телефонию, когда, если, например, на базовой станции в Одинцове звонок занят, он переходит на другую станцию и дальше идет в работу», — рассказал губернатор.