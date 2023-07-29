Подмосковье 29 июля 2023, 18:10 Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в Лобне в 2024 году Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В Лобне строят новую поликлинику на 600 посещений в смену. Медучреждение откроют в 2024 году.

Строительство больницы идет с опережением графика. Пятиэтажное здание возводят по индивидуальному плану, его площадь — почти 12 тысяч квадратных метров.

Реклама

Проектирование началось в мае прошлого года, в марте специалисты вышли на площадку, а сегодня уже готовы четыре этажа. Сейчас на строительстве трудятся около 60 человек. На этапе отделки привлекут еще 200 рабочих.

«Подходят к завершению монолитные работы. Как обещали, ко Дню строителя основной объем по монолиту мы завершим. Приступили к кладочным работам, делаем кладку на подвале на первом этаже. Параллельно ведем работы по наружным сетям», — заявил начальник участка Андрей Воронцов.

Новая поликлиника будет почти в шесть раз больше нынешней, которую построили в 1976 году. Требования к таким зданиям с тех пор заметно изменились. Современный пятиэтажный корпус позволит не только разместить все необходимые отделения и обеспечить прием 600 пациентов в стуки, но и создать комфортные условия для горожан, которые очень ждут открытия поликлиники.

«Я очень жду, потому что состою на учет у онколога, а тут еще новая появилась проблема. Поэтому очень жду, очень. И надеюсь, что такое красивое здание будет у нас. Город у нас хороший, я люблю город свой, у нас самый хороший город! А еще и поликлиника будет!» — сообщила жительница округа Вера Галицкая.

В поликлинике будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. Здесь разместятся терапевтическое и эндоскопическое отделения, будут вести прием кардиологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи и онкологи, откроются дневной стационар и лаборатория. Сюда же переедет женская консультация, отделение для инфекционных больных и блок медицинской реабилитации.

«Темпы большие, ожидания — тоже. Главное, что этот вопрос сдвинулся. Почему он долго решался, — во-первых, седьмая зона, во-вторых, пересмотр проекта, потому что изначально поликлиника планировалась на 300 посещений. Теперь мы довели до 600 посещений в сутки. Стоит запуск — первый квартал 2025 год, но, судя по всем, точно будем в четвертом квартале 2024 года», — сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Работать в поликлинике будут 250 медиков. Сейчас идет активный поиск сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».