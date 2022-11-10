Подмосковье 10 ноября 2022, 19:39 Новую поликлинику на 600 посещений построят в Лобне к 2025 году

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В Лобне приступят к строительству поликлиники на 600 посещений в смену в январе 2023 года. Медучреждение возведут в рамках президентского проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

Строительство запланировано на земельном участке существующей поликлиники и амбулаторного отделения на улице Заречной, 15. Площадь нового здания около 10 тысяч квадратных метров.

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«Сейчас в Лобне три поликлиники, и они загружены довольно серьезно. Появление нового объекта на 600 посещений позволит локализовать оказание медицинской помощи в непосредственной близости от здания круглосуточного стационара, обеспечит преемственность медпомощи и рациональное использование оборудования», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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В больнице откроют дневной стационар на 45 коек, клинико-диагностическую лабораторию и отдельное помещение для женской консультации.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк доложил губернатору Андрею Воробьеву, что в регионе до конца года отремонтируют еще 22 медучреждения.