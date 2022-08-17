Новую поликлинику на 100 посещений откроют в Ленинском округе

Новую поликлинику на 100 посещений откроют в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе. Застройщик уже завершил отделочные работы в помещениях и монтаж оборудования. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Социальный объект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Застройщиком объекта является ООО «МИЦ-Строй-Капитал». Сейчас там проводят пусконаладочные работы внутренних инженерных сетей, уборку и устраняют косметические недостатки отделки. Поликлинику передадут администрации Ленинского округа в муниципальную собственность, уточнили в ведомстве.

Принимать посетителей будут врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты — хирург, травматолог, офтальмолог и лор. Также в поликлинике будут работать процедурные, диагностические кабинеты и дневной стационар.

На территории ЖК «Зеленые Аллеи» застройщик уже возвел школу на 600 мест, два детских сада на 155 и 150 мест. Также здесь планируют построить школу на 1225 мест, детский сад для 155 малышей и женскую консультацию.

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