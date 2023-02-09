Подмосковье 09 февраля 2023, 16:48 Новую подстанцию скорой помощи в Видном откроют к концу первого квартала 2023 года

Читать 360tv в

Два важных объекта здравоохранения появятся в Видном в этом году. Это современный центр диспансеризации на Заводской улице и подстанция скорой помощи. Общую стоимость работ оценили в 183 миллиона рублей.

Строительство центра диспансеризации уже завершили — там выполнили отделку помещений, завершают благоустройство территории, поставку мебели и проводят пусконаладочные работы. Он откроется после лицензирования и укомплектовки штата сотрудников.

Реклама

Учреждение будет работать в две смены, а среднее время прохождения всех врачей составит два часа. В округе к центру прикреплено свыше 200 тысяч человек.

Реклама

Строительство центра началось в начале прошлого года, чтобы разгрузить соседние поликлиники. Его открытие позволит сделать профосмотры более комфортными для жителей.

Кроме того, в конце первого квартала года в Видном откроется подстанция скорой помощи. Сейчас на объекте проводят отделку помещений, благоустройство территории и установку оборудования. Также там обустроят площадки для ремонта машин, благодаря чему сократится время обслуживания техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».