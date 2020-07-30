«Город очень спортивный»: новую площадку для воркаута открыли в Электростали

В Электростали торжественно открыли новую площадку для воркаута. Там установили шведские стенки, брусья, каскады турников и другие спортивные элементы. Есть все, что необходимо для тренировок на свежем воздухе.

Спортсмены заняли здесь турники, едва дождавшись завершения церемонии. Они организовали мастер-класс для гостей, показали некоторые упражнения на новой площадке. Теперь отрабатывать различные силовые элементы смогут все желающие.

Например, Виктор Кортнев занимается спортивной гимнастикой восемь лет. Завоевал уже множество кубков, медалей, грамот. По его словам, открытие площадки дает новые возможности.

Это круто — есть где заниматься, подтягиваться крутиться и выполнять спичаги Виктор Кортнев.

Новый объект отвечает современным требованиям безопасности и установлен на травмобезопасном покрытии.

Площадку обустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сказала Юлия Сметанина, начальник Управления по физической культуре и спорту округа.

Не зря установили ее рядом со скейт-парком. Это уличные культуры, экстремальные виды спорта. И ребятам всем вместе находиться и развиваться всесторонне очень полезно Юлия Сметанина.

Также директор местной школы единоборств Михаил Лопаткин подчеркнул, что сам город очень спортивный. И здесь регулярно появляется новая инфраструктура.

Я уже перестал удивляться, потому что в нашем городе это случается чуть ли не каждый месяц. Вы пройдитесь по нашему городу, посмотрите на микрорайоны — город очень спортивный Михаил Лопаткин.

Ранее воркаут-площадка для силовой гимнастики появилась и в Коломне. Тренажеры позволят тренироваться на свежем воздухе всем желающим.