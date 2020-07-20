Воркаут-площадку для силовой гимнастики открыли в Коломне. Ее сделали по просьбам жителей

Современный комплекс открыл министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Он подчеркнул, что о площадке попросили сами жители. Обращение прозвучало год назад, когда здесь запускали скейт-парк.

Те обещания, которые давали год назад, мы выполнили. <…> Эта площадка открывается первой после самоизоляции. Для нас важно создавать спортивные объекты Роман Терюшков.

Он отметил, что объект открыли, несмотря на пандемию. По его словам, в первую очередь регион направил средства на борьбу с коронавирусом, создание коек в больницах, выплаты врачам и поддержку волонтеров.

«В таких условиях сохранить бюджет достаточно сложно, но мы это сделали — площадка построена», — добавил он.

Министр открыл новый объект вместе с главой округа Денисом Лебедевым и директором школы горнолыжного спорта «Метеор» Георгием Барабошкиным.

Молодежь у нас занимается спортом и любит его. Последние десять лет мы развиваем эту отрасль большими темпами. Площадка для воркаута будет привлекать сюда жителей всех возрастов, ведь силовой гимнастикой можно заниматься как в раннем, так и в более зрелом возрасте Роман Терюшков.

Новую площадку построили по программе «Спорт Подмосковья». Роман Терюшков подчеркнул, что в этом году Коломна получит капитально отремонтированный стадион «Цементник». Вместе с тем создадут две хоккейные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и Роман Терюшков проверили результат реконструкции стадиона «Химик» в Чехове. Появились новые трибуны, современное поле, беговые дорожки.