Подмосковье 22 апреля 2024, 15:00 Новую партию гумпомощи бойцам СВО собрали в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Участники клуба «Активное долголетие» из Истры собрали и отправили очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции. В посылках были маскировочные сети, постельное белье, кухонная утварь и другие вещи.

Участники клуба «Активное долголетие» в Доме ветеранов плетут маскировочные сети и заливают окопные свечи, заготавливают консервы, вяжут носки, собирают медикаменты и все необходимое для военных.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

«Гуманитарная помощь отправлена на „Солдатский привал“. Там кухонная утварь — чайники электрические и железные, сковородки, вилки, ложки. Собрали большую партию синтепона для „начинки“ подушек. Носки теплые, повязки, консервы, чай, сладости, медицинские изделия для госпиталя», — рассказала руководитель клуба «Активное долголетие» городского округа Истра Оксана Мощицкая.

В посылки также вложили конверты с письмами от школьников и пенсионеров.

Помочь в сборе гуманитарной помощи могут все желающие. Сейчас готовят новую партию груза с нижним и спальным бельем, резиновой обувью: сланцами и сапогами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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