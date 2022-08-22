Новую модель электричек запустят для МЦД-4 в Подмосковье

Зампред правительства Московской области Анна Кротова отметила активное развитие железнодорожной инфраструктуры в Московской области. Старые электрички меняют на новые современные поезда — за последние девять лет в регионе удалось обновить 50% парка электропоездов. А для МЦД-4 запустят новую модель поездов.

«У нас 2,5 тысячи километров путей. С 2017 года построено около 120 километров новых путей. За девять лет обновлено 246 электропоездов — 50% всего парка. Скорость движения поездов увеличилась и составляет от 120 до 140 километров в час», — рассказала Анна Кротова губернатору Андрею Воробьеву на совещании с зампредами.

Она добавила, что сокращаются интервалы движения: в часы пик поезда идут уже каждые две с половиной — пять минут.

Кротова напомнила, что в ноябре 2019 года стартовал запуск МЦД-1 и МЦД-2. На территории Подмосковья это 19 станций в шести городских округах: Красногорске, Ленинском округе, Подольске, Лобне, Долгопрудном и Одинцове.

«В августе (обращаю внимание, что именно в августе) 2023 года будут запущены МЦД-3 и МЦД-4. То есть с конца года подвинули на август. Это уже 30 станций на территории Подмосковья в восьми городских округах. Это Солнечногорск, Химки, Люберцы, Раменское, Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов, Балашиха», — подчеркнула зампред.

С запуском МЦД-3 и МЦД-4 московские центральные диаметры станут доступны более чем половине жителей Московской области. Для МЦД специально разработали современный поезд «Иволга».

«Что получает пассажир? Комфорт, доступность и технологичность. Это широкие двери, просторные вагоны, выдвижные пандусы, специальные площадки для инвалидных колясок, розетки и Wi-Fi», — пояснила Кротова.

На МЦД-4 запустят новую модель «Иволга 3.0». Она уже спроектирована, собрана в России и на 90% состоит из отечественных комплектующих.

Кроме того, к запуску МЦД-3 и МЦД-4 дополнительно отремонтируют 21 километр дорог.

«Обустроим более 800 новых парковочных мест, появится 11 новых автобусных павильонов, полностью благоустроим 30 станций на территории Подмосковья», — подчеркнула Кротова.