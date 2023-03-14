14 марта 2023, 18:45
Новую линию упаковки запустили на косметическом заводе в Дмитрове
Завод «УНИК косметик» запустил новую линию упаковки. Сейчас предприятие постепенно вводит новое оборудование, которое увеличит производительность завода. Дирекция завода планирует закупить в этом году еще одну производственную линию.
«Нам удалось в непростой 2022 год не только сохранить коллектив, но и расширить линейку своей продукции. Были проблемы с сырьем и деталями для импортного оборудования, но на данный момент мы все эти вопросы успешно закрыли», — сообщил представитель компании «УНИК косметик» Владимир Пресников.
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Завод изготавливает гели, шампуни, крема и другую косметическую продукцию. Всего компания выпускает более 200 наименований. Здесь также делают инновационную нанокосметику.
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На данный момент «УНИК косметик» планирует расширить производство и создать новые продукты по уходу за телом и бытовой химии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Лыткаринский завод оптического стекла и пообщался с его сотрудниками. Он также пообещал руководству предприятия помочь решить проблему с привлечением новых кадров.
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Дмитров
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