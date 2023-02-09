Подмосковье 09 февраля 2023, 21:53 Воробьев пообещал помочь Лыткаринскому заводу оптического стекла решить проблему кадров Губернатор Подмосковья Воробьев поможет ЛЗОС привлечь дополнительные кадры

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Лыткаринский завод оптического стекла и пообщался с его сотрудниками. Он также пообещал руководству предприятия помочь решить проблему с привлечением новых кадров.

Кадры решают все

«Сегодня продукция ЛЗОС широко востребована, предприятие развивается. Этим во многом обусловлена текущая потребность в дополнительных кадрах, поэтому мы со своей стороны постараемся помочь в данном вопросе», — сказал Воробьев.

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Он также пообщался с сотрудниками завода, назвав его легендарным.

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«Это предприятие легендарное, тут очень инновационные технологии. Люди, которые здесь трудятся, делают важное дело. Знаю, что всегда, а особенно сейчас вы работаете много, напряженно, каждый цех имеет свою специфику», — отметил он.

За последний год объем производства завода вырос в три-пять раз. Штат пополнили 200 человек — работа ведется в три смены.

«Тот персонал, который мы набираем по нашим специфическим специальностям, учим сами. Ввели стипендии, доплачиваем нашим молодым рабочим для закрепления их на производстве», — рассказал генеральный директор завода Александр Игнатов.

Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов

Завод обеспечивает оптическим стеклом всю Россию

Лыткаринский завод производит оптическое стекло. Оно используется при создании прицелов, наблюдательных приборов и других изделий в различных сферах, в том числе в области безопасности страны. ЛЗОС выпускает практически 95% всех оптических материалов, необходимых НИИ и другим предприятиям России.

Кроме этого, завод — мировой лидер по изготовлению крупногабаритной космической и астрономической оптики.

Еще одно важное направление Лыткаринского завода — разработка и производство приборов ночного видения. В ассортименте предприятия — 60 типов наблюдательной оптики. Сегодня оно является техническим и производственным «полигоном» по отработке и внедрению передовых достижений в области такой техники.

«Мы варим стекло в керамических сосудах, вместимостью 500 и 700 литров. Из него делают как окна размером 1×1 метр, так и малые заготовки для линз, использующиеся в различных оптических приборах», — рассказал инженер-технолог Михаил Никифоров.

Предприятие не прошло и мимо гражданских изделий — ЛЗОС выпускает микроскопы и бинокли.

Автор фото — Сергей Хакимов

Уверенно шагает вперед

В прошлом году завод разработал два новых объектива, не имеющих аналогов в мире — «Индустар» и «Рубинар 2/100». Начальник КБ перспективных разработок Владимир Давиденко подчеркнул, что завод постоянно развивается.

«Завод не стоит на месте. Если раньше мы делали только оптику, механические изделия, то сейчас занимаемся оптикой электронной — тепловизионной, телевизионной системами», — сказал он.

По словам Давиденко, сегодня на заводе внедрена электронная система проектирования. Раньше же сотрудники «чертили на досках».

В арсенале предприятия оборудование, благодарю которому сотрудники могут проводить все виды испытаний. Например, в 70-метровой вакуумной камере, которая является крупнейшей в Европе.

Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов Автор фото — Сергей Хакимов