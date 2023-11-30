Подмосковье 30 ноября 2023, 17:00 Новую котельную запустили в деревне Ложки под Солнечногорском Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Блочно-модульную котельную запустили в работу в деревне Ложки. Объект обеспечит теплом более 2,1 тысячи жителей городского округа Солнечногорск, а также школу и детский сад № 9.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее жители деревни Ложки сталкивались с перебоями в подаче тепла и горячей воды. Об этом они рассказали на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2022 году.

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«Новый объект построили еще в 2016 году, но так и не ввели в эксплуатацию. <…> На сегодняшний день котельная полностью запущена в работу», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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