30 ноября 2023, 17:00
Новую котельную запустили в деревне Ложки под Солнечногорском
Блочно-модульную котельную запустили в работу в деревне Ложки. Объект обеспечит теплом более 2,1 тысячи жителей городского округа Солнечногорск, а также школу и детский сад № 9.
Ранее жители деревни Ложки сталкивались с перебоями в подаче тепла и горячей воды. Об этом они рассказали на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2022 году.
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«Новый объект построили еще в 2016 году, но так и не ввели в эксплуатацию. <…> На сегодняшний день котельная полностью запущена в работу», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Напомним, губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.
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ЖКХ
Солнечногорск
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