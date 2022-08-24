Новую котельную построят в Щелкове в 2023 году

В Щелкове стоят новую блочно-модульную котельную, которая будет обеспечивать Семейный центр помощи семье и детям «Доверие». В нем размещаются сразу 40 воспитанников. Одновременно с этим проводятся работы по проектированию и строительству еще 15 таких котельных, которые должны обеспечивать социальные учреждения в других округах.

На четырех из 16 котельных уже закончились все строительно-монтажные работы. Пять котельных остаются на проектировании, на пять проектов получили положительные заключения, еще два проекта находятся на стадии согласования.

«До конца 3 квартала 2023 года в городском округе Щелково после проведения пуско-наладочных работ будет введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 0,6 МВт, которая обеспечит теплом и горячей водой Семейный центр помощи семье и детям «Доверие». — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

К текущему моменту специалисты успели выполнить монтаж самой котельной и всего необходимого оборудования, уже проведены мероприятия строительного контроля. Пуско-наладочные работы будут проводиться во втором квартале 2023 года, ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале того же года.

Восемь из 16 котельных будут обеспечивать лечебные учреждения, еще 7 — социальные объекты и одна — образовательное учреждение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье.