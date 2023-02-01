Подмосковье 01 февраля 2023, 17:16 Новую котельную построят в поселке Бакшеево под Шатурой до конца года

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Блочно-модульную котельную возведут до конца года в городском округе Шатура. Объект обеспечит теплом и горячей водой 2,7 тысячи жителей поселка Бакшеево.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Котельную мощностью 10 МВт планируется запустить в декабре 2023 года. Объект будет полностью автоматизирован и оснащен современным оборудованием.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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