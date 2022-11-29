Подмосковье 29 ноября 2022, 17:00 Новую котельную построят на улице Кирова в Сергиевом Посаде

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Сергиев Посад получил в собственность 0,44 гектара земли на улице Кирова для строительства новой котельной. Ранее эта территория принадлежала областному противотуберкулезному диспансеру.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что котельную построят вместо старой. Она будет работать на газе и обеспечит теплом ближайшие учреждения.

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«Диспетчеризация котельной позволит удаленно контролировать происходящие в ней технологические процессы», — сказала она.

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Котельную планируют запустить в 2026 году.

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