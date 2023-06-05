Подмосковье 05 июня 2023, 13:10 Новую игровую площадку с качелями и каруселями открыли в Дубне

Читать 360tv в

Большой игровой комплекс с горкой, качелями и каруселями появился в отдаленном районе города, возле университета «Дубна». Новые игровые элементы уже оценили дети и их родители.

«Я здесь с внуком гуляю. Мы очень долго ждали эту площадку, потому что здесь ничего практически не было для детей. Теперь есть, где время проводить», — говорит житель Дубны Евгений Шешеня.

Реклама

На торжественное открытие площадки приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров и народные избранники. Они поздравили ребят с Днем защиты детей и пожелали ярких каникул. Ленточку перерезали главные участники праздника — ребята.

Игровой комплекс на 450 «квадратов» установили по губернаторской программе. Разработчики постарались учесть все пожелания, поэтому на площадке присутствуют именно те элементы, которые выбрали дети.

Опрос о благоустройстве парков в Подмосковье показал большой интерес со стороны жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Около 72 тысяч человек приняли участие офлайн, еще 133 тысячи проголосовали онлайн.