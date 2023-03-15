Подмосковье 15 марта 2023, 02:27 Новую дорожную технику доставили коммунальщикам Серпухова

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Коммунальщикам Серпухова по губернаторской программе доставили две комбинированные дорожные машины. В ближайшее время комбинат ожидает поставку еще одной единицы техники — экскаватора «Амкадор».

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«Машины будут использоваться в зимний период для очистки дорог от снега и наледи, а в летний период для полива и мойки дорог. В основном вся эта техника предназначена для дорожной инфраструктуры, но также будет задействована на внутриквартальных проездах и общественных пространствах», — рассказал директор МБУ «Комбинат Благоустройства» Дмитрий Козечко.

Он уточнил, что новая техника будет готова к работе через 10 дней. В течение этого времени ее будут подготавливать к выходу на линию, переоформлять, проверять жидкости и другое.

Вскоре парк коммунальщиков в Серпухове пополнит и экскаватор «Амкадор».

С 2018 года Министерство ЖКХ Московской области совместно с Главным управлением содержаний территорий Московской области реализует губернаторскую программу по безвозмездному снабжению техникой коммунальные службы Подмосковья.

Ранее губернатор Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в Подмосковье.

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