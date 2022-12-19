Подмосковье 19 декабря 2022, 14:34 Новую дорогу построили в ЖК «Героев» в Балашихе

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Компания «Главстрой-Саввино» построила автодорогу протяженностью 409 метров в ЖК «Героев» (Балашиха). С помощью Министерства жилищной политики объект передан в муниципальную собственность.

Дорогу построили в течение 2022 года. Это полотно шириной в четыре полосы и разделяющим бульваром по центру с велосипедными дорожками. Вдоль дороги установлено ограждение, которое отделяет прогулочную зону проспекта. Сеть уличных фонарей стилистически перекликается с оформлением внутренних пространств ЖК «Героев».

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Строительство новых дорог продолжается в Подмосковье. На днях стало известно, что близка к завершению развязка на Ярославском шоссе в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что это очень долгожданный объект. Он соединит шоссе с улицей Фрунзе.

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