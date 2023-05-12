12 мая 2023, 15:22
Новую детскую поликлинику открыли в ЖК «Люберцы парк»
Современная детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений в смену, открылась в Люберцах. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области.
Поликлиника в жилом комплексе «Люберцы парк» будет работать в две смены и сможет принимать около 300 детей в сутки. Здание укомплектовано новой мебелью и медицинским оборудованием.
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В поликлинике младшие жители Люберец смогут получить помощь педиатра, стоматолога, офтальмолога и других специалистов. Здесь будут работать блок лечебной физкультуры, кабинеты для рентгенов и УЗИ. Во дворе выполнено благоустройство, сделаны пешеходные дорожки и проезды.
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