Новую детскую площадку в Реутове открыли по просьбам жителей

В одном из дворов Реутова городские власти по просьбам жителей установили детскую площадку, а также обустроили территорию вокруг площадки.

«Вместе с председателем Московской областной думы Игорем Юрьевичем Брынцаловым открыли детскую площадку после завершения комплексного благоустройства дворовой территории домов № 9, 11, 13 на Юбилейном проспекте и № 6 на улице Октября», — сообщил Каторов в своем telegram-канале.

Местные жители оставляли пожелания и комментарии на официальном портале «Добродел» правительства Подмосковья.

Теперь рядом с площадкой установлены лавочки и проложены новые пешеходные дорожки.

В 2022 году по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в Реутове установили три детские площадки на улицах Победы, Комсомольской и на Юбилейном проспекте.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе появится 200 губернаторских площадок для детей.