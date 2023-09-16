Подмосковье 16 сентября 2023, 23:47 Новую детскую площадку открыли в ЖК «Аристово-Митино» в Красногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

В жилом комплексе «Аристово-Митино» в Красногорске открыли новую детскую площадку. Детям оборудовали все необходимое для комфортного досуга — песочницу, качели, столы для тенниса, спортивный инвентарь и многое другое.

Открытие игровой зоны посетили местные депутаты и глава округа Дмитрий Волков. Он выступил с речью для жителей комплекса.

Реклама

«Все, что в микрорайоне происходит, мы должны развивать. Мы будем это делать вместе с вами. Мне кажется, здесь нужно дополнять дополнять зоны, если вы это поддержите», — отметил Волков.

Также на открытии площадки для детей организовали развлекательную программу. В конце праздника детям раздали сладости и мороженое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».