Подмосковье 22 ноября 2022, 15:57 Новорожденных в Подмосковье начнут проверять на 36 генетических заболеваний с 2023 года Unsplash

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Уже с января перечень медицинских исследований для новорожденных расширяется в Подмосковье. Если раньше неонатальный скрининг проверял предрасположенность ребенка к пяти генетическим заболеваниям, то теперь тест будет проводиться по 36 маркерам.

«Уже с начала следующего года всех новорожденных в регионе будут проверять на 36 наследственных заболеваний. Перечень будет включать в том числе диагностику детской спинальной мышечной атрофии», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Такой скрининг нужен для того, чтобы заранее определить детей, требующих особого внимания специалистов. Если ребенок попадает в группу риска, профильные врачи начнут наблюдать за ним с первых дней жизни, что очень важно для последующего лечения.

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Для анализа будут брать кровь из пятки ребенка. В случае, если тест покажет положительный результат по какому-либо из 36 маркеров, врачи сообщат об этом родителям.

В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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