Новой компьютерной техникой обеспечат почти 350 подмосковных школ до конца года

До конца года 347 школ Подмосковья получат современную компьютерную технику. Образовательные учреждения обеспечат в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В образовательных организациях появятся новые компьютерные классы, учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками, проекторами и телевизорами. Кроме этого, в рамках эксперимента на федеральной платформе появится верифицированный образовательный контент», — уточнила Ирина Каклюгина.

Как добавила зампред, современная техника поступит в школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского проекта «Образование».

Участие школ в эксперименте не предполагает замену очного обучения. Использование электронного контента и нового оборудования дополнит традиционные методы обучения, поможет сделать уроки интерактивными, разнообразными и интересными для обучающихся, а также обеспечит возможность отсутствующим по болезни детям не отставать от учебной программы Ирина Каклюгина зампред правительства Московской области

Ранее стало известно, что осенью в Подмосковье начнут строить еще 30 новых школ.