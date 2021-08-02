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    02 августа 2021, 16:45

    Новой компьютерной техникой обеспечат почти 350 подмосковных школ до конца года

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина

    До конца года 347 школ Подмосковья получат современную компьютерную технику. Образовательные учреждения обеспечат в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

    Новой компьютерной техникой обеспечат почти 350 подмосковных школ до конца года

    «В образовательных организациях появятся новые компьютерные классы, учебные кабинеты будут оснащены интерактивными досками, проекторами и телевизорами. Кроме этого, в рамках эксперимента на федеральной платформе появится верифицированный образовательный контент», — уточнила Ирина Каклюгина.

    Как добавила зампред, современная техника поступит в школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» президентского проекта «Образование».

    Участие школ в эксперименте не предполагает замену очного обучения. Использование электронного контента и нового оборудования дополнит традиционные методы обучения, поможет сделать уроки интерактивными, разнообразными и интересными для обучающихся, а также обеспечит возможность отсутствующим по болезни детям не отставать от учебной программы

    Ирина Каклюгиназампред правительства Московской области

    Ранее стало известно, что осенью в Подмосковье начнут строить еще 30 новых школ.