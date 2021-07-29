Скептикам вопреки. Еще 65 новых школ появятся в Подмосковье в этом году

В 2019 году в Московской области начали строить 50 школ. Многие не верили, что проект получится реализовать, но регион смог его перевыполнить. Теперь в Московской области появится 65 новых школ, их сдадут до конца года. А затем начнут строить еще 30 новых учебных заведений.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямой линии. Он отметил, что тема школ поднимается довольно часто — особенно актуальной она становится перед началом учебного года. Глава региона напомнил, что в 2019 году вместе с Татьяной Голиковой в Подмосковье заложили 50 школ.

«50 — это много, и конечно были скептики, которые говорили: ну знаешь, не факт, что ты их построишь, может все это незаметно произойдет. Вместе с тем мы этот проект полностью реализовали, заканчиваем в этом году. Мы построили не 50, а 65 школ, но существует еще потребность, поэтому в начале осени мы заложим следующие 30 школ, которые очень нужны жителям в ряде микрорайоном», — отметил он.

Андрей Воробьев подчеркнул, что жителей будут информировать о строительстве еще 30 школ. Сейчас удается возводить новые учебные заведения достаточно быстро. Если раньше одну школу строили три-четыре года, то сейчас научились выполнять всю работу за 18 месяцев.

«Поэтому очень надеемся, что везде, где есть острая необходимости, такие школы получат к 1 сентября. Это 14 школ. Ну и начнем строить дальше», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что новая школа появится и в Лобне — ее уже начали проектировать. Андрей Воробьев отметил, что там есть свои ограничения, потому что это запретная зона аэродрома. Однако удалось найти две подходящие для школы территории: власти посоветуются с местными жителями, а затем приступят к строительству большого современного комплекса.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала о строительстве школы в ЖК «Солнечная система» в Химках. Она подчеркнула, что по поручению Андрея Воробьева мобилизовали все силы.

«Задача — чтобы 1 сентября эта школа открылась и туда с 1 сентября пошли дети. Все делаем, чтобы это произошло именно 1 сентября. Там высокая степень готовности, сейчас идет завоз мебели», — отметила она.

Губернатор поручил контролировать процесс работ. А также указал главе округа на то, как важно запустить школу не 1 октября, а 1 сентября.

«Почему — тоже понятно. Дети наши идут в школу 1 сентября. Поэтому если нужна помощь, информируйте», — заключил он.