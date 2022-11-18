Подмосковье 18 ноября 2022, 17:07 Новогодняя выставка «Снежная фантазия» открылась в Музее народных художественных промыслов Подмосковья

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Выставка работ из частной коллекции художницы Марины Рогатовой заработала в Музее народных художественных промыслов Подмосковья. На ней представят почти 50 предметов.

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Гости смогут увидеть в экспозиции образы праздничного дерева — вечнозеленого, осыпанного звездами и огнями. На работах изображено сплетение волшебного с явным и любовь к природе.

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