18 ноября 2022, 17:07
Новогодняя выставка «Снежная фантазия» открылась в Музее народных художественных промыслов Подмосковья
Выставка работ из частной коллекции художницы Марины Рогатовой заработала в Музее народных художественных промыслов Подмосковья. На ней представят почти 50 предметов.
Реклама
Гости смогут увидеть в экспозиции образы праздничного дерева — вечнозеленого, осыпанного звездами и огнями. На работах изображено сплетение волшебного с явным и любовь к природе.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Выставки
Музеи
Реклама
Реклама