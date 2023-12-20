Подмосковье 20 декабря 2023, 17:31 Новогодний сюрприз для семьи участника СВО организовали в Протвине

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Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к детям мобилизованного из города Протвино. Пока папа находится в зоне специальной военной операции, ребята получили подарки и самые лучшие пожелания к Новому году.

«Мой сынок поступил после девятого класса в училище, учился на техника по обслуживанию автомобилей. Потом пошел в армию. Служил хорошо, грамоты приходили. Он танкист у меня», — рассказывает мама мобилизованного Галина.

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Когда вернулся из армии, познакомился с Олесей.

«Встречались год, потом начали жить вместе. Когда началась мобилизация, ждали повестку, и она пришла. Он уехал 3 октября в прошлом году. Периодически выходит на связь, пишет. Два раза был в отпуске», — рассказывает жена участника СВО.

Пока папа защищает интересы родины, дома подрастают дети. Поздравить их с Новым годом пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Конечно, не обошлось без подарков.

Олеся рассказала, что помощь семья получает не только по праздникам. Внимание, по ее словам, чувствуется со всех сторон.

«У нас есть центр поддержки семей военнослужащих, там мы общаемся и помогаем друг другу. Среди подруг тоже есть такие, чьи парни и мужья ушли на СВО — кто по повестке, а кто и добровольцем. Поддерживаем друг друга. Волонтеры тоже очень помогают. Предоставляют для детей занятия, предлагают бесплатные кружки и поездки. Подарки дарят, да и в другой помощи не отказывают», — говорит жена военнослужащего.

Она призналась, что без мужа воспитывать детей нелегко, но она держится.

«Мы обязательно дождемся наших мужей и сыновей с победой», — уверена девушка.

Ранее дети бойцов СВО из Лобни получили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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