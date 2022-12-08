Подмосковье 08 декабря 2022, 23:51 Новогодний «Марафон добра» проведут для воспитанников детских домов в Подмосковье

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Сотрудники МосОблЕИРЦ при поддержке МинЖКХ Московской области проведут новогодние представления в детских социальных приютах и реабилитационных центрах региона. Акцию «Марафон добра» в преддверии Нового года проведут в третий раз, рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ.

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«Идея „Марафона“ родилась у сотрудников расчетного центра три года назад. Тогда неравнодушные активисты по собственной инициативе связались с детскими социальными центрами, придумали программу праздников, собрали деньги на подарки. Волонтеры компании из города в город, из одного интерната в другой повезли новогодние сюрпризы и тепло своих сердец», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

На средства, собранные коллективом, приобретают наборы «Лего», пазлы, конструкторы, одежду и игры для воспитанников детских домов, уточнил министр.

В этом году «Марафоны добра» планируют провести в городских округах Пушкино, Ногинск, Зарайск, Руза, Наро-Фоминск, Люберцы, Ступино, Воскресенск, Электросталь, Павловский Посад и Коломна.

Старт марафону дадут 13 декабря представлением в Пушкинском округе.

Ранее сообщалось, что предприниматели Подмосковья передадут новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

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