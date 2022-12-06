Подмосковье 06 декабря 2022, 12:31 Предприниматели Подмосковья передадут новогодние подарки детям из малообеспеченных семей

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Центр «Мой бизнес» запустил благотворительную акцию в Подмосковье. Ее участниками станут предприниматели, которые соберут новогодние подарки для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Акция продлится до 19 декабря, а подарки дети получат до 23 декабря. Это сладости, игрушки, конструкторы, развивающие игры, товары для занятий творчеством и спортивный инвентарь.

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Владельцы бизнеса могут принести подарки в центр «Мой бизнес» в Красногорске. Подробнее о его работе можно узнать по номеру 0150.

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