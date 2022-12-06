06 декабря 2022, 12:31
Предприниматели Подмосковья передадут новогодние подарки детям из малообеспеченных семей
Центр «Мой бизнес» запустил благотворительную акцию в Подмосковье. Ее участниками станут предприниматели, которые соберут новогодние подарки для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Акция продлится до 19 декабря, а подарки дети получат до 23 декабря. Это сладости, игрушки, конструкторы, развивающие игры, товары для занятий творчеством и спортивный инвентарь.
Реклама
Владельцы бизнеса могут принести подарки в центр «Мой бизнес» в Красногорске. Подробнее о его работе можно узнать по номеру 0150.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Новый год
Реклама
Реклама