Новогоднее чудо. Девочке из Балашихи помогли исполнить мечту

Мечты сбываются, особенно под Новый год. Двенадцатилетняя Виталина Герасименко из Балашихи в преддверии праздника поведала о своем желании Деду Морозу. Заветное письмо оказалось на «Елке желаний», и чудеса не заставили себя ждать.

У Виталины Герасименко из Балашихи получился очень насыщенный день. И хотя она знала, что расписание плотное, все равно не представляла насколько. Девочка любит петь. О своем желании она написала Деду Морозу, и вот оно уже появилось на «Елке желаний», и не где-нибудь, а в Кремле.

26 декабря перед заседанием Госсовета его участники примерили на себя роль Деда Мороза, ведь люди в строгих костюмах даже без бороды и санок некоторые желания вполне способны исполнить. Более того, они хотели это сделать. Письмо Виталины попало в руки к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Герасименко Виталина. Мечтает о профессиональном мастер-классе по вокалу. Мы обязательно все выполним», — пообещал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию «Елка желаний» запустил Владимир Путин. На новогоднем дереве развесили записки от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В них они рассказали о своих мечтах.

Поэтому сегодняшний день получился у Виталины полным приятных забот. Утром в гости зашел глава города Сергей Юров.

«С Наступающим! Я по поручению губернатора. <…> Мне сказали, что ты мечтала о телефоне. Поэтому вот тебе подарок от Андрея Юрьевича. С наступающим Новым годом!», — поздравил девочку глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

После короткого чаепития и распаковки подарка семья Герасименко в полном составе отправилась на мастер-класс в вокальную студию «Непоседы» в центре Москвы. Это та самая студия, благодаря которой мы знаем Сергея Лазарева, Влада Топалова, группу «Тату» и других суперзвезд.

Источник фото: телеканал «360»

После долгожданного урока Виталине провели экскурсию по студии. Все показывали девочки, которые там занимаются. Во время осмотра, конечно же, пели.

«Это как раз то, что нужно было моему ребенку. Она еще определяется в своей жизни, пытается социализироваться, пытается быть такой же, как и все. И нам необходим был такой опыт», — отметила мама девочки Марина Герасименко.