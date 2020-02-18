Нового главу Ленинского округа представили правительству Подмосковья. Он работает в регионе 18 лет

В Ленинском городском округе сменилось руководство. Так, главой муниципалитета стал Алексей Спасский. 18 февраля его представили правительству Московской области.

Новый руководитель муниципалитета с 2002 года работает в сфере муниципального управления. «Главой Ленинского городского округа избран Алексей Петрович Спасский. Мы хорошо его знаем, он работал и в Домодедове, и в Каширском городском округе», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Впереди у Алексея Спасского много работы. Необходимо решить острые вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства.

«Я очень рассчитываю, что вы, Алексей Петрович, в самое короткое время покажете заметные результаты», — добавил губернатор.

Городским округом Кашира Алексей Спасский руководил с 2016 по 2020 год. С декабря 2018-го он является председателем Совета муниципальных образований Подмосковья.